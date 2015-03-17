Слідом за газом, світлом і теплом в Україні подорожчає вода

Про це на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook повідомив член НКРЕКП Андрій Герус.

«На засіданні у четвер будемо приймати рішення про підвищення тарифів на воду для населення. Така необхідність виникла у результаті зростання вартості е/е на 30% з літа минулого року», - повідомив він.

Крім цього, за словами Геруса, водоканали прострочили, в основному через девальвацію гривні, платежі за кредитами Європейському банку реконструкції та розвитку, а також Світовому банку на близько 1 млрд грн.

«А ще вже прострочена заборгованість водоканалів перед ЄБРР, Світовим банком вже близько 1 млрд грн. В основному через девальвацію і стрімко зростаючу ціну на е/е, яка займає 50% у собівартості води», - зазначив член НКРЕКП.

Герус не уточнив, про яке підвищення тарифів на воду для населення йдеться.

Як раніше повідомляв УНІАН, НКРЕКП з 1 квітня 2015 року підвищила тарифи на електроенергію для населення в середньому на 19% і в 3,5 разу до березня 2017 року.

НКРЕКУ, в рамках виконання Меморандуму з ключовим кредитором країни Міжнародним валютним фондом, з 1 квітня 2015 року підвищила тариф на тепло для населення на 72% - до 537,2 грн за 1 Гкал.

Крім цього, НКРЕКП, у рамках виконання Меморандуму з ключовим кредитором країни - Міжнародним валютним фондом, підвищила з 1 квітня поточного року мінімальний тариф на газ для населення в 3,3 разу - до 3600 грн за тисячу кубометрів.