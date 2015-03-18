Депутати не дозволили відчужувати майно підприємств за газові борги

Верховна Рада України не підтримала проект закону «Про внесення зміни до статті 1 закону “Про введення мораторію на примусову реалізацію майна” (№ 2264), внесений Кабінетом міністрів.

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідний законопроект проголосували лише 168 (при необхідних 226 - УНІАН) із 305 народних депутатів України, зареєстрованих в сесійній залі.

Також депутати не підтримали пропозиції про направлення даного законопроекту на доопрацювання та до профільного комітету. Таким чином, законопроект відхилено.

Даним законопроектом передбачалося, що мораторій на застосування примусової реалізації майна (крім майна підприємств, що визначені частинами другою і четвертою статті 5 закону “Про приватизацію державного майна”, підприємств, які мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави, та об’єктів житлового фонду, освіти, охорони здоров’я, соціально-культурного призначення) не поширюється на звернення стягнення на майно боржника для погашення заборгованості перед Національною акціонерною компанією “Нафтогаз України” та її дочірніми підприємствами, що здійснювали постачання природного газу на підставі ліцензії.

Як йдеться у пояснювальній записці, цей законопроект створить умови для покращення фінансового стану НАК «Нафтогаз України» шляхом зменшення заборгованості перед компанією за спожитий природний газ.