Рада повернула статус неприбуткових організацій ОСББ і ЖБК

За цей закон (№1892) проголосували 246 із 282 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

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Відповідним законом повертається статус неприбуткових організацій об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ), асоціаціям власників житлових будинків та житлово-будівельним кооперативам (ЖБК).

Одночасно, з метою огородження неприбуткових організацій від можливої невиправданої ревізії їх статусу органами Державної фіскальної служби під приводом затвердження нового переліку неприбуткових організацій або нового порядку ведення Реєстру неприбуткових організацій та установ, закон прямо встановлює, що неприбуткові організації, які зазначені у підпунктах 1 і 2 пункту 133.1.1 ст. 133 Податкового кодексу і які були внесені до Реєстру неприбуткових організацій та установ станом на 1 січня 2015 року, не потребують перереєстрації (повторне внесення в Реєстр).