Гаряча вода із 1 квітня подорожчає на 55-57%, опалення - на 73%

Тарифи на централізоване постачання гарячою водою для населення з 1 квітня 2015 року зростуть на 55-57%, а на опалення в середньому на 73%.

Про це на брифінгу заявила начальник управління економіки систем життєзабезпечення Міністерства регіонального розвитку будівництва та ЖКГ (Мінрегіон) Наталія Хоцяновська.

«Опалення збільшиться десь на 73%, а вода (гаряча - УНІАН) на 55-57%», - сказала Хоцяновська.

Вона зазначила, що підвищення тарифів обговорювалось на зустрічі представників Мінрегіону та Національної комісії, яка здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП). За словами Хоцяновської, національний регулятор запевнив, що нові тарифи буде встановлено для теплопостачальних підприємств до 1 квітня.

Разом з тим вона повідомила, що НКРЕКП може повернути практику оплати населенням послуги централізованого теплопостачання впродовж усього року, а не тільки в опалювальний сезон. На думку Хоцяновської, завдяки цьому підвищення тарифів на тепло не так суттєво вдарить по населенню.

«Аби було зрозуміло, я вам скажу на прикладі однокімнатної квартири. Сьогодні середня вартість опалення квартири (до підвищення тарифів) - 595 грн. Після підвищення тарифів ця вартість (це я вам називаю впродовж опалювального періоду) буде 934 грн. Але якщо цей тариф розкласти в середньому на рік, то це буде 642 грн», - пояснила Хоцяновська.

Водночас, вона уточнила, що остаточного рішення з цього питання поки не прийнято.

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Також Хоцяновська повідомила, що тарифи на централізоване постачання холодної води в середньому в Україні можуть підвищитися на 25% через зростання тарифу на електроенергію.

«Вартість холодної (води - УНІАН) підвищиться, тому що зросла вартість електроенергії... Десь на 25 відсотків підвищиться», - сказала Хоцяновська.

При цьому вона не змогла назвати терміни, коли тарифи буде підвищено і зазначила, що зростання тарифів на холодну воду в Україні може виявитись і меншим, оскільки місцева влада буде намагатися стримувати їх до проведення місцевих виборів в Україні, запланованих на осінь цього року.

«Я переконана, що вони будуть зростати дуже незначно у зв'язку з тим чинником, що у нас в жовтні вибори до місцевих органів самоврядування», - наголосила Хоцяновська.

За її словами, на сьогоднішній день у середньому по Україні рівень тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення становить 8,59 грн, зокрема, кияни за цю послугу платять 7,46 грн. Однак, за словами Хоцянівської, нині діючі тарифи на холодну воду не відшкодовують навіть собівартості цієї послуги, в тому числі - через зростання тарифу на електроенергію, який у структурі собівартості виробництва водоканалів займає близько 30%.

«У середньому по Україні за послуги з централізованого водопостачання та водовідведення тариф відшкодовує лише 79% ... А 21% бере на себе навантаження держава і з державного бюджету виплачується субвенція на покриття витрат підприємств водопровідно-каналізаційного господарства», - пояснила Хоцяновська.

Як повідомляв УНІАН, на початку березня Національна комісія, яка здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, у рамках виконання меморандуму з ключовим кредитором країни - Міжнародним валютним фондом підвищила з 1 квітня поточного року мінімальний тариф на газ для населення в 3,3 раза - до 3600 грн за тисячу кубометрів палива за споживання до 200 куб. м газу.

У період міжсезоння - з 1 травня по 30 вересня - вартість природного газу становитиме 7188 грн за тисячу кубометрів, незалежно від обсягів споживання.

Також з 1 квітня буде підвищено тариф на теплопостачання для населення - на 72%, до 537,2 грн за Гкал.

Крім того, НКРЕКП з 1 березня 2015 підвищила роздрібні тарифи на електроенергію для енергопостачальних підприємств на 5% і затвердила рішення про підвищення мінімального тарифу на електроенергію для населення на 19% з 1 квітня 2015 року та в 3,5 раза - середнього тарифу до березня 2017 року.