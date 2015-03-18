Холодна вода в Україні може подорожчати на 25%

Тарифи на централізоване постачання холодної води в середньому в Україні можуть підвищитись на 25% через зростання тарифу на електроенергію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявила начальник управління економіки систем життєзабезпечення Міністерства регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ (Мінрегіон) Наталія Хоцяновська.

«Вартість холодної (води - УНІАН) підвищиться, тому що зросла вартість електроенергії... Десь на 25 відсотків підвищиться», - сказала Хоцяновська.

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При цьому вона не змогла назвати терміни, коли тарифи буде підвищено і зазначила, що зростання тарифів на холодну воду в Україні може виявитись і меншим, оскільки місцева влада буде намагатися стримувати їх до проведення місцевих виборів в Україні, запланованих на осінь цього року.

«Я переконана, що вони будуть зростати дуже незначно у зв'язку з тим чинником, що у нас в жовтні вибори до місцевих органів самоврядування», - наголосила Хоцяновська.