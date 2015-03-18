Мінрегіон пропонує відбирати житло у неплатників за комунальні послуги

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства (Мінрегіон) вважає за необхідне посилити заходи для неплатників за житлово-комунальні послуги аж до вилучення житла.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявила начальник управління економіки систем життєзабезпечення Міністерства регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ (Мінрегіон) Наталія Хоцяновська.

«На сьогодні є закон про виконавче провадження і досить широкий спектр впливу на неплатників ним передбачено. Передбачено стягнення насамперед на кошти боржника, на рухоме майно і більше того, 63-ю статтею цього закону передбачено вилучення вашої квартири, вашого будинку і вашої земельної ділянки», - сказала Хоцяновська.

За її словами, у 2014 році рівень оплати населення за ЖКП становив 92%: з 39,5 млрд грн нарахованих платежів населення сплатило понад 36 млрд грн.

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«Мені не хотілося б, щоб мої слова були сприйняті таким чином, що завтра почнеться відбирання майна у боржників. Але хочу сказати, що справді з цією ганебною практикою, яка руйнує всю систему надання та отримання житлово-комунальних послуг, потрібно, напевно, перейти до більш жорстких заходів, для того, щоб цю ситуацію змінити і все таки змусити неплатників здійснювати розрахунки», - додала Хоцяновська.

Крім того, вона зазначила, що для боротьби з неплатниками Мінрегіон також ініціював внесення змін до закону про житлово-комунальні послуги, які передбачали запровадження пені за несвоєчасну оплату ЖКП у розмірі 0,1% від суми неплатежу. Однак поки що цей законопроект не було розглянуто.

Як повідомляв УНІАН, за даними Державної служби статистики, заборгованість населення України з оплати житлово-комунальних послуг у січні 2015 року порівняно з груднем 2014 року скоротилася на 11,7% - до 13,045 млрд грн.