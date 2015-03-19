Підвищення тарифів на холодну воду поки відклали на невизначений термін

Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), не планує на своєму засіданні 19 березня розглядати питання розрахунку підвищення тарифів на холодну воду, повідомив журналістам член комісії Андрій Герус.

«Ні, цього питання на порядку денному сьогоднішнього засідання немає», - сказав Герус. Він підкреслив, що на сьогоднішній день поки немає розрахунків щодо зміни тарифів на холодну воду. Водночас необхідність підвищення тарифів на холодну воду, за словами Геруса, залишається, оскільки востаннє підвищення тарифів відбувалося влітку 2014 року.

Раніше Герус зазначав, що НКРЕКП вивчатиме питання підвищення тарифів на воду внаслідок зростання вартості електроенергії на 30% із літа 2014 року.

Як повідомляв УНІАН, НКРЕКП з 1 квітня 2015 року підвищила тарифи на електроенергію для населення в середньому на 19% і в 3,5 раза до березня 2017 року. Крім того, в рамках виконання Меморандуму з ключовим кредитором країни Міжнародним валютним фондом, із 1 квітня 2015 року підвищила тариф на тепло для населення на 72% - до 537,2 грн за Гкал. Також у рамках виконання Меморандуму з ключовим кредитором країни Міжнародним валютним фондом, підвищила з 1 квітня цього року мінімальний тариф на газ для населення в 3,3 раза – до 3 600 грн за тисячу кубометрів.

Читайте такожГаряча вода із 1 квітня подорожчає на 55-57%, опалення - на 73%18 березня начальник управління економіки систем життєзабезпечення Міністерства регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ (Мінрегіон) Наталія Хоцяновська повідомила, що тарифи на централізоване постачання гарячої води для населення з 1 квітня 2015 року зростуть на 55-57%, а на опалення в середньому на 73%.

Тарифи на централізоване постачання холодної води в Україні можуть зрости на 25% через зростання тарифу на електроенергію.