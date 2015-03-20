Субсидії в Україні за два місяці збільшилися уп'ятеро

Жителям України в січні-лютому 2015 року було призначено субсидії на оплату житлово-комунальних послуг (ЖКП) на суму 100,7 млн. грн, що на 80,6 млн. грн, або в 5 разів більше, ніж у січні-лютому 2014 року, повідомляє Державна служба статистики України.

Згідно з повідомленням, із загальної суми в міській місцевості субсидії призначені у розмірі 88,3 млн. грн, у сільській – 12,4 млн. грн.

За інформацією Держстату, субсидії на відшкодування витрат на оплату ЖКП у січні-лютому цього року були призначені 293,4 тис. сімей, що становило 102,6% від загальної кількості сімей, які звернулися за субсидіями (з урахуванням тих, які звернулися за субсидіями в 2014 році, але призначені вони були тільки в 2015 році). Із загальної кількості в міській місцевості субсидії було призначено 248,2 тис. сімей, у сільській – 45,2 тис. сімей. Порівняно з січнем-лютим 2014 року кількість сімей, яким були призначені субсидії, зросла на 177,8 тис., або в 2,5 разу.

Середній розмір призначеної субсидії на одну сім'ю в лютому 2015 року порівняно з аналогічним періодом минулого року збільшився в 2,3 разу – до 326,4 грн.

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Серед регіонів найбільший розмір призначених субсидій зафіксовано в Донецькій області (482,3 грн), найменший – у Кіровоградській області (95,1 грн).

Як повідомляв УНІАН, в Україні субсидії на оплату ЖКП у січні 2015 року зросли на 51 млн. грн (у 4,3 разу) порівняно з січнем 2014 року – до 63,4 млн. грн.

У 2014 році жителям України були призначені субсидії на оплату житлово-комунальних послуг на суму 348,8 млн. грн, що на 82,3 млн. грн (на 30,9%) перевищило показник 2013 року.