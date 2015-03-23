ТОВ «Інтер-Преміал» виконав свої обіцянки і закінчує добудовувати ЖК «Приозерний»

Багатообіцяючий проект відразу ж надихнув чимало майбутніх інвесторів - зручність розташування і близькість до озера приваблювала багатьох. Яке ж було розчарування майбутніх квартиронаймачів, коли будівельні роботи на об'єкті почали сповільнюватися, а з часом і зовсім зупинилися. Здавалося, «Приозерний» так і залишиться невтіленою мрією багатьох киян.

Все змінилося з кінця 2014 року. Компанія «Інтер-Преміал» - далеко не новачок на будівельному ринку - оцінила свої можливості, переваги ЖК «Приозерний», і стрімко взялася за завершення будівництва новобудови Києва, розпочатої в далекому 2007-му. Тепер остаточною датою здачі в експлуатацію значиться третій квартал 2015 року і є відчуття, що «Інтер-Преміал» виконає обіцяне в термін. Оцінити темп робіт у «Приозерному» кожен може сам - особисто або просто подивившись фотозвіт на офіційному сайті житлового комплексу. Щоб переконатися, наскільки успішно проходить будівельний процес, досить поспілкуватися зі справжніми інвесторами комплексу.

- Ми давно планували придбати квартиру в тихому, але добре розвинутому районі Києва, - ділиться досвідом 30-річна киянка Олена.

- Вибір був досить довгим і непростим, але в 2011-му ми все-таки знайшли ідеальний варіант - двокімнатну квартиру в «Приозерному». У той час будівництвом ще займалася компанія «Градострой» і ми розуміли, що процес може затягнутися, але, чесно кажучи, не очікували, що на роки. Періодично приїжджали на будівництво - спостерігали повільну роботу, засмучувалися і продовжували наївно мріяти про нашу майбутню квартиру. Різкі зміни почалися з початком цього року, що стало для нас повним відкриттям. У «Приозерному» знову з'явилася техніка, люди і комплекс став перетворюватися буквально на очах.

Вже пізніше нам повідомили, що у «Приозерного» з'явився новий забудовник - «Інтер-Преміал». Ми вже приготувалися до гіршого, думали, що і зовсім не побачимо своєї квартири. Але, на щастя, будівництво поновилося. Ми відзначили, що нарешті закінчуються роботи на третій секції, також не можна не помітити деяких змін у самому проекті, які не позбавляють нас квадратних метрів, зате роблять комплекс більш сучасним і актуальним (враховуючи, скільки років він простояв без змін). Чоловік особливо звернув увагу, що якість матеріалів стала на порядок вища, що не може не тішити. Сумніваюся, що у багатьох будуть сили на ремонт відразу після придбання квартири.

Під час останнього нашого візиту на будівництво приємним сюрпризом стало те, що почали упорядковувати прибудинкову територію, висадили ялини, землю посипали піском, а на самій будівлі комплексу тривають зовнішні оздоблювальні роботи. Думаю, що ми все-таки отримаємо свою квартиру в третьому кварталі 2015 року, як нам і обіцяли».

Перевірити хід робіт в «Приозерному» може кожен, достатньо відвідати офіційний сайт комплексу, де кожен день викладається докладний звіт про виконану роботу.

На даний момент будівельники в прискореному темпі наносять фінальні штрихи, наводять лиск, щоб нові квартиронаймачі, як і було обіцяно, змогли заселитися в третьому кварталі цього року. Але вже зараз можна попередньо ознайомитися і достойно оцінити всі переваги життя у цьому прекрасному комплексі: зручна транспортна розв'язка, розвинена інфраструктура і приголомшливий вид з вікна на Дніпро і озеро.

Враховуючи все вищесказане, можна з упевненістю сказати, що купуючи квартиру в "Приозерному", отримаєте не просто житло, а сучасну мрію городянина - місце, де природа йде рука об руку з перевагами міського життя.