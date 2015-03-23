У Мінрегіоні почали люстраційну перевірку керівників

У Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (Мінрегіон) розпочалася перевірка керівників структурних підрозділів апарату міністерства відповідно до Закону України «Про очищення влади».

Як повідомила прес-служба Мінрегіону, відповідна перевірка розпочалася 23 березня.

Згідно з повідомленням, крім керівників самостійних підрозділів Мінрегіону, перевірятимуться також і керівники державних підприємств, які перебувають у сфері управління міністерства.

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Довідка УНІАН. Закон про люстрацію набрав чинності 15 жовтня 2014 року. Він визначає правові та організаційні засади проведення перевірки державних службовців та прирівняних до них осіб, посадових осіб органів місцевого самоврядування з метою відновлення довіри до влади та створення умов для побудови нової системи органів влади відповідно до європейських стандартів.