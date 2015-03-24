Опалювальний сезон на Львівщині призупинили через очікуване потепління

У Львівській області з 23 березня призупинено опалювальний сезон у зв’язку із потеплінням, яке прогнозується найближчими днями.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської облдержадміністрації, таке доручення дав голова ОДА Олег Синютка з метою суттєвого заощадження енергоресурсів і коштів.

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«Ми обмежуємо подачу тепла на період потепління, - сказав Синютка. - У випадку погіршення погодних умов та зниження температури буде прийнято рішення відновити опалення».

Моніторинг прогнозу погоди в області відповідні служби проводять щоденно.