Опалювальний сезон на Львівщині призупинили через очікуване потепління
09:51, 24 березня 2015Нерухомість
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Опалення обіцяють відновити у випадку погіршення погодних умов.
У Львові очікують потепління / Фото УНІАН
У Львівській області з 23 березня призупинено опалювальний сезон у зв’язку із потеплінням, яке прогнозується найближчими днями.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської облдержадміністрації, таке доручення дав голова ОДА Олег Синютка з метою суттєвого заощадження енергоресурсів і коштів.
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«Ми обмежуємо подачу тепла на період потепління, - сказав Синютка. - У випадку погіршення погодних умов та зниження температури буде прийнято рішення відновити опалення».
Моніторинг прогнозу погоди в області відповідні служби проводять щоденно.
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