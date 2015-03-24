Субсидії зможуть отримати до 12 мільйонів українців

Кількість сімей, які отримуватимуть субсидії на оплату житлово-комунальних послуг, має зрости до 4 млн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це у ході селекторної наради в Кабінеті міністрів заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

"Загалом у нас зараз 1,2 млн сімей мають субсидії. Ми очікуємо, що ця цифра зросте до 4 млн сімей. Це від 10 до 12 млн громадян України. На це уряд передбачив 25 млрд грн, які підуть на компенсацію росту цін на енергетичні ресурси і росту тарифів на тепло і на газ для тих, кому це потрібно", - сказав Яценюк.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України виділив 24,5 млрд грн на нову систему субсидій з оплати послуг житлово-комунального господарства, яка покликана компенсувати підвищення тарифів, що відбудеться з 1 квітня.

Єдиним критерієм отримання субсидії стане дохід сім'ї, причому органи соціальної служби довірятимуть людям і сприйматимуть подані ними дані як достовірні. Водночас, у разі недостовірних даних, діятиме система штрафів, яка передбачатиме, зокрема, дворазове повернення отриманої субсидії в разі виявлення недостовірності даних і шахрайства.

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Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), із 1 квітня 2015 року підвищила тарифи на електроенергію для населення в середньому на 19% і в 3,5 раза до березня 2017 року. Крім того, в рамках виконання Меморандуму з ключовим кредитором країни Міжнародним валютним фондом, із 1 квітня 2015 року підвищується тариф на тепло для населення на 72% - до 537,2 грн за Гкал. Також у рамках виконання Меморандуму з МВФ підвищується з 1 квітня цього року мінімальний тариф на газ для населення в 3,3 раза – до 3 600 грн за тисячу кубометрів.

18 березня начальник управління економіки систем життєзабезпечення Міністерства регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ (Мінрегіон) Наталія Хоцяновська повідомила, що тарифи на централізоване постачання гарячої води для населення з 1 квітня 2015 року зростуть на 55-57%, а на опалення в середньому на 73%.

Тарифи на централізоване постачання холодної води в Україні можуть зрости на 25% через зростання тарифу на електроенергію.