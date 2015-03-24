Голови областей особисто пояснять людям механізм отримання субсидій

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк доручив керівникам обласних державних адміністрацій впродовж двох тижнів провести роз'яснювальну роботу на місцях про механізм отримання субсидій.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне доручення він дав у ході селекторної наради у Кабінеті міністрів.

"Берете, шановні керівники обласних адміністрацій, презентацію, яка підготовлена Міністерством соціальної політики. Протягом двох тижнів. Персональне доручення кожному керівнику ОДА, я підкреслюю - керівнику, не заступнику, не помічнику, не начальнику обласного управління. Самі, по-перше, розберетеся, а по-друге, ви самі виходите до людей на місцеве телебачення, до преси, і конкретно пояснююте, який механізм отримання субсидій для людей", - сказав Яценюк.

Він доручив також зібрати керівників районів, щоб вони на своєму рівні жуирналістам пояснили механізм надання субсидій.

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Мерам, сільським головам разом з керівниками ОДА і районних адміністрацій Яценюк доручив забезпечити, "щоб до кожної хати дійшла інформація, що 25 млрд грн, які уряд має на компенсацію росту цін і тарифів на газ і електроенергію, дійдуть до сім'ї, яка цього потребує".

За словами Яценюка, він має отримати звіт регіональних ЗМІ про відповідні прес-конференції керівників обласних та районних держадміністрації.