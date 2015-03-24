У Кабміні хочуть будувати орендне житло за китайські гроші

Про це на брифінгу повідомив віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій Зубко.

«Ми запускаємо новий механізм на ринок житла. Це питання орендного житла. Це житло, яке може бути збудовано інвестором, що може здаватися в оренду», - сказав Зубко.

«Зараз ми ведемо дуже складні і непрості переговори з Китайською Народною Республікою щодо залучення коштів (для реалізації зазначеної програми - УНІАН)», - додав віце-прем'єр, зазначивши, що результати переговорів можуть бути відомі вже до кінця тижня.

При цьому Зубко не уточнив суму і терміни залучення інвестицій.

За його словами, ця програма особливо матиме попит у великих містах України.

«На сьогодні п'ять найбільших міст дуже потребують орендного житла - це Київ, Харків, Львів, Дніпропетровськ і Одеса», - сказав Зубко.

Він також додав, що одним з головних завдань уряду в забезпеченні громадян житлом є впровадження дешевого іпотечного кредитування.

Водночас, віце-прем'єр визнав, що державні програми із забезпечення громадян доступним житлом, що діяли в Україні раніше, були недостатньо ефективними.

«Жодна програма доступного житла не забезпечила сьогодні можливості забезпечення українців житлом... Можу сказати, що при черзі фактично 815 тис. сімей сьогодні в Україні забезпечено таким чином (через держпрограми доступного житла - УНІАН) було всього 8 тисяч. Якщо рухатися такими темпами, ми фактично вийдемо на те, що тільки через 100 років ми побачимо якийсь просвіт», - наголосив Зубко.

Як повідомляв УНІАН, за часів президентства Віктора Януковича влада неодноразово заявляла про намір реалізувати державну програму оренди житла з правом викупу. Більш того, повідомлялося навіть про домовленість реалізації в Україні такої програми за рахунок китайського фінансування. Однак далі розмов справа не пішла.

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Водночас, одним з перших рішень уряду Арсенія Яценюка після перемоги Революції Гідності стало рішення про жорстку економію коштів і скорочення витратних статей бюджету. Серед іншого, українська влада істотно урізала витрати на державні житлові програми, зберігши фінансування лише за вже укладеними договорами. При цьому укладення нових угод за програмами доступного житла було припинено. Разом з тим, у грудні минулого року Зубко повідомив, що Кабмін має намір залучити інвестиційні фонди для реалізації програми будівництва орендного житла. Втім, Зубко також визнав, що в ситуації економічної нестабільності в країні і війни на сході України знайти зарубіжних інвесторів для реалізації цієї програми буде непросто.