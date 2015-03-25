Майно громадських об'єднань колишнього СРСР хочуть повернути державі

Міністерство економічного розвитку і торгівлі планує створити правовий механізм повернення у державну власність відчуженого на користь громадських об'єднань колишнього СРСР майна.

Відповідний проект закону опубліковано на сайті Мінекономрозвитку.

Згідно з документом, майно, що перебуває у віданні колишніх всесоюзних громадських організацій, підлягає відчуженню в судовому порядку протягом двох років з дня опублікування закону в разі його прийняття.

При цьому в разі сумлінного користування майном діючі власники матимуть переважне право на оренду.

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Крім того, у разі приватизації такого майна протягом року після рішення про відчуження на користь громадської організації діючі власники матимуть переважне право купівлі.

У випадку, якщо чинні власники подібного майна вносили суттєві поліпшення в його стан, право власності буде розділяться між державою та власниками в порядку, визначеному Кабінетом міністрів.