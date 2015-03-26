Тарифи на воду підвищать з 1 травня

Національна комісія, яка здійснює держрегулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕПУ), через зростання вартості електроенергії та валютних кредитів низку водоканалів з 1 травня 2015 підвищує тарифи на воду для населення.

Відповідне рішення комісія ухвалила на засіданні 26 березня.

Згідно з прийнятим рішенням, підвищення тарифів на воду становитиме від 4% до 100% залежно від конкретного водопостачального підприємства.

Комісія розбила всі водоканали на три групи: підприємства з валютними кредитами, яким, крім зростання електроенергії, в тариф потрібно закласти девальвацію гривні; підприємства без валютних кредитів, для яких у тариф закладається лише зростання вартості електроенергії, і третя група - водоканали, для яких тариф не змінювався з 2008 року.

Як зазначив голова НКРЕПУ Дмитро Вовк, для першої групи водоканалів, яких в Україні налічується 11 підприємств, зростання тарифу на водопостачання та водовідведення в середньому становитиме 12%; для другої групи (27 водоканалів) - зростання становитиме в середньому 8%. Для чотирьох водоканалів останньої групи зростання становить від 15% до 100%.

Як наголошується в матеріалах презентації НКРЕПУ, кредити мають водоканали в містах Черкаси, Дрогобич, Калуш, Харків, Мелітополь, Кам'янець-Подільський, Нова Каховка, Слов'янськ, Бориспіль, Новоград-Волинський, Кременчук, Чернігів, Івано-Франківськ. Для цих водоканалів тарифи перебувають у проміжку від 6,98 грн за куб. м (Черкасиводоканал) до 13,72 грн за куб. м (Бориспільводоканал).

Також у презентації комісії зазначається, що максимальні тарифи на воду в Київській, Закарпатській та Кіровоградській областях - від 10 грн за куб. м. У Києві - від 6 до 8 грн за куб. м. Мінімальні у Вінницькій і Донецькій областях - від 4 до 6 грн за куб. м.

Як раніше повідомляв УНІАН, НКРЕПУ з 1 квітня 2015 підвищила тарифи на електроенергію для населення в середньому на 19% і в 3,5 рази до березня 2017 року.

НКРЕПУ, в рамках виконання Меморандуму з ключовим кредитором країни Міжнародним валютним фондом, з 1 квітня 2015 підвищила тариф на тепло для населення на 72% - до 537,2 грн за Гкал.

Крім того, НКРЕПУ підвищила з 1 квітня поточного року мінімальний тариф на газ для населення в 3,3 разу - до 3600 грн за тисячу кубометрів.