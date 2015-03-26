«Київміськбуд» за рік збільшив свої активи на 17%

За результатами 2014 року ПАТ «ХК «Київміськбуд» збільшив свої активи на 17%. Про це повідомив Глава правління – президент ПАТ «ХК «Київміськбуд» Ігор Кушнір, коментуючи показники роботи компанії у теперішніх економічних умовах.

«Не дивлячись на те, що минулий рік був дещо непростим для країни в цілому і компанії зокрема, ми не зупинялись. Це і дозволило підвищити деякі фінансові показники. Наприклад, якщо взяти лише по активам, то у порівнянні з 2012 роком, коли я обійняв посаду, вони зросли на 37%! В цей же час, лише за 2014 рік – на 17%. Валовий прибуток лише за останній рік – плюс 54%. Це позитивна динаміка, і ще однин доказ того, що рухаємось у правильному напрямі», - сказав Ігор Кушнір.

Він пояснив, що такої динаміки вдалось досягти за рахунок розширення діяльності підприємства.

Ігор Кушнір також зазначив, що протягом минулого року працювала комісія з питань перевірки роботи Холдингу, яка підтвердила: господарська діяльність ведеться в рамках чинного законодавства.

«Абсолютно ніяких порушень виявлено не було, в кінці року я мав слово на засіданні Київської міської ради, і після цього ніяких претензій до нас немає і бути не може. До того ж, «Київміськбуд» є підприємством, яке щорічно в обов’язковому порядку сплачує до бюджету міста дивіденди. Наголошую: ми єдине підприємство, яке сплачує десятки мільйонів гривень у міській бюджеті у вигляді дивідендів. Це є ще одним підтвердженням того, що ми працюємо в інтересах громади», - підкреслив Кушнір.

На сьогоднішній день, за даними голови правління – президента «Київміськбуду», будівельна компанія продовжує утримувати свої лідерські позиції. Кількість збудованих квадратних метрів наближається до показника у 45 млн кв. м.

«Якщо бути точним, то на сьогоднішній день компанія збудувала 44 млн 877 636 квадратних метрів. Це понад 6 тис. будівель. Наше найголовніше завдання – забезпечувати житлом людей, і як результат - зараз у наших квартирах проживає 664 тис. щасливих інвесторів. Я вкотре хочу завірити усіх, хто довірив свої кошти «Київміськбуду», що усі зобов’язання за договорами будуть виконані і ми не підведемо», - сказав Кушнір.