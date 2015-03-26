Китай виділить Україні $15 мільярдів на будівництво доступного житла

Китай виділить Україні кредит на загальну суму 15 млрд дол. для реалізації програм доступного житла, повідомила прес-служба Міністерства регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України (Мінрегіон).

Згідно з повідомленням, відповідний меморандум у четвер підписали уповноважений представник українського уряду й китайської компанії CITIC Construction - дочірнього підприємства Китайської державної інвестиційної корпорації CITIC Limited.

«Китайська компанія CITIC Construction Co., Ltd готова інвестувати в будівельний ринок України 15 млрд доларів США, які допоможуть розв‘язати проблему доступного житла в країні... Меморандум передбачає отримання Україною кредиту від кредитних установ та організацій Китаю на загальну суму 15 млрд доларів США під мінімальні відсотки, терміном на п'ятнадцять років з правом пролонгації», - йдеться в повідомленні Мінрегіону.

У прес-службі міністерства зазначають, що меморандум передбачає розвиток державної житлової політики, будівництва доступного житла, формування фонду соціального житла, розгортання молодіжного житлового будівництва, кредитування індивідуальних сільських забудовників, реалізації інфраструктурних проектів.

У Мінрегіоні також повідомили, що спочатку в Україні буде реалізовано пілотний проект будівництва доступного житла вартістю в 1 млрд дол. При цьому компанія CITIC розглядається як генеральний підрядник - замовник з реалізації проектів, а Мінрегіон займатиметься підготовкою та реалізацією проектів.

Раніше віце-прем'єр-міністр України - голова Мінрегіону Геннадій Зубко заявляв, що Україна веде переговори з Китаєм про залучення інвестицій для реалізації програми орендного житла. При цьому Зубко не уточнював суму й терміни залучення інвестицій.

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Як повідомляв УНІАН, за часів президентства Віктора Януковича влада неодноразово заявляла про намір реалізувати державну програму оренди житла з правом викупу. Більше того, повідомлялося навіть про домовленість реалізації в Україні цієї програми за рахунок китайського фінансування. Однак далі за розмови справа не пішла.

Традиційно фінансові домовленості з урядом Китаю передбачають виконання низки умов, зокрема про залучення робочої сили і технологій з КНР. Наприклад, навесні 2011 року між Україною й Експортно-імпортним банком Китаю було підписано угоду про будівництво швидкісної залізничної гілки між Києвом і міжнародним аеропортом «Бориспіль» («Повітряний експрес») і спорудження об'єктів інфраструктури Київської області (в рамках підготовки до будівництва Великої кільцевої дороги навколо Києва) на суму 2 млрд дол. Проте реалізація проекту так і не почалася, зокерма й через обговорення умов фінансування.