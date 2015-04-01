Відсьогодні в Україні різко зросли комунальні тарифи

Сьогодні, 1 квітня, в Україні набувають чинності нові тарифи на житлово-комунальні послуги.

Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, в рамках виконання Меморандуму з ключовим кредитором країни Міжнародним валютним фондом, 3 березня підвищила з 1 квітня поточного року мінімальний тариф на газ для населення в 3,3 разу - до 3 600 грн за тисячу кубометрів палива.

Згідно з рішенням комісії, мінімальний тариф для населення встановлюється в опалювальний сезон з 1 жовтня по 30 квітня за максимального споживання палива обсягом до 200 кубометрів на місяць. У разі перевищення встановленого мінімального обсягу, наступні обсяги оплачуються з розрахунку 7 188 грн за тисячу кубометрів.

У період міжсезоння - з 1 травня по 30 вересня - вартість природного газу становитиме 7 188 грн за тисячу кубометрів, незалежно від обсягів споживання.

Крім того, за рішенням НКРЕКПУ, тариф на газ для населення для приготування їжі встановлюється з 1 квітня на рівні 7 188 грн за тисячу кубометрів, що в 6 разів перевищує діючий тариф.

Також НКРЕКП прийняла рішення з 1 квітня підвищити тариф на тепло для населення на 72% - до 537,2 грн за Гкал. Перед цим комісія підвищила ціну на газ для підприємств теплокомуненерго, що виробляють тепло для населення. у 2,2 разу - до 2 934 грн за тисячу кубометрів.

Також з квітня світло для українців подорожчає на 50%, до березня 2017 року - на 250%

Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері електроенергетики і комунальних послуг, затвердила підвищення тарифів на електроенергію для населення в середньому на 19% з 1 квітня 2015 року і в 3,5 рази до березня 2017 року.

Згідно з ухваленим рішенням, підвищення пройде в 5 етапів - починаючи з 1 квітня 2015 року, в результаті чого середня вартість 1 кВт\год складе 1,23 грн проти нинішнього рівня 0,36 грн за кВт/год.

У НКРЕКП підкреслили, що до березня 2017 року споживачі електроенергії будуть розділені на дві групи: з об'ємом споживання до 100 кВт/год на місяць та з обсягом споживання понад 100 кВт/год на місяць. Для першої групи споживачів вартість електроенергії в березні 2017 року становитме 0,9 грн за кВт/год. - для другої групи - 1,68 грн за кВт/год.

У той же час, у перехідний період - з 2015 по 2017 рік - споживачів розділять на три групи - з мінімальним обсягом споживання (до 100 кВт/год на місяць), з обсягом споживання від 100 кВт/год до 600 кВт/год та понад 600 кВт/год в місяць.

За рішенням комісії, з 1 квітня 2015 року мінімальний тариф на електроенергію для населення збільшиться на 19% - до 0,37 грн за кВт/год. Цей мінімальний тариф буде застосовуватися до домогосподарств з обсягом споживання до 100 кВт/год на місяць. Домогосподарства з обсягом споживання від 100 до 600 кВт/год на місяць платитимуть 0,63 грн за кВт/год. Таким чином, для них підвищення становитиме 50%. Домогосподарства з обсягом споживання понад 600 кВт/год на місяць з 1 квітня 2015 року будуть платити 1,4 грн за кВт/год. Для них підвищення складе 5%.