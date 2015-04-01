Окупаційна влада Криму передала землю і майно «Артеку» у власність Росії

Нелегітимна Рада міністрів окупованого Росією Криму передала у власність РФ майно найбільшого на півострові дитячого табору «Артек». Дане рішення було прийнято 31 березня, передає "Крим. Реалії".

Читайте також"Взвейтесь кострами": "Артеку" присвоїли новий логотип, схожий на піонерськийЗгідно з прийнятою постановою, у федеральну власність передається земельна ділянка площею 218 га, 175 будівель, причали, стадіон на 7 тис. місць, автомобілі, меблі, комп'ютери та інше рухоме і нерухоме майно «Артеку».

Процедура закріплення майна у федеральній власності Росії повинна бути завершена до 1 червня.

У зв'язку з російською анексією Криму в березні 2014 року Україна втратила 118 піонерських таборів, в тому числі Міжнародний дитячий центр «Артек».