Первинне житло Києва в березні подорожчало на 20%

Про це повідомив у своєму щомісячному звіті інформаційно-аналітичний портал «Столична нерухомість».

За даними експертів, минулого місяця на первинному ринку найбільше подорожчали квартири економ-класу - на 26,78%, до 16 861 грн/кв. м. Вартість квартир бізнес-класу в новобудовах Києва збільшилася на 20,06% - до 29 105 грн/кв. м. Найменше в березні подорожчало житло преміум-класу - на 14,36%, до 4526 грн/кв. м.

Аналітики також відзначили, що минулого місяця на продаж пропонувалися квартири 69 операторами в 131 об'єкті. У структурі пропозиції первинного житла переважали новобудови економ-класу - 56%. Новобудови бізнес-класу становили 29% від загальної кількості, преміум-класу - 15%.

При цьому пропозиція квартир на ринку новобудов Києва в березні порівняно з лютим у загальній площі і грошовому вираженні збільшилася на 0,3% і 20,41% відповідно.

Як повідомляв УНІАН, у лютому 2015 року середня вартість квартир на первинному ринку нерухомості Києва підвищилася на 22,73% порівняно з січнем - до 21 202 грн/кв. м.

За даними інформаційно-аналітичного порталу «Столична нерухомість», за 2014 рік вартість квартир на «первинці» столиці підвищилася на 23,6% через девальвацію національної валюти, а також подорожчання будматеріалів і пального.