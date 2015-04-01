Після різкого подорожчання у лютому вторинне житло Києва подешевшало майже на чверть

Середня вартість пропозиції квартир у гривні на вторинному ринку нерухомості Києва в березні 2015 року порівняно з лютим через зміцнення національної валюти знизилася на 23,7%, до 39540 грн/кв. м, при цьому в доларовому еквіваленті середньозважена ціна пропозиції зменшилася на 2,3% - до 1687 дол./кв. м.

Про це у своєму щомісячному звіті повідомляє інформаційно-аналітичний портал «Столична нерухомість».

За даними аналітиків, щодо березня 2014 середня ціна за 1 кв. м у гривні збільшилася на 93,3%, а в доларах - знизилася на 12%. Згідно зі звітом, у минулому місяці 4-кімнатні квартири подешевшали на 21,9%, до 41728 грн/кв. м, 3-кімнатні - на 23,8%, до 39798 грн/кв. м, 2-кімнатні - на 23,6%, до 40468 грн/кв. м. Середня вартість пропозиції 1-кімнатних квартир у столиці знизилася на 24,2% - до 37 527 грн/кв. м.

Кількість представлених до продажу квартир у березні збільшилася на 2,1% щодо лютого і становить 18,4 тис. квартир. Обсяг пропозиції в загальній площі збільшився на 2,4%, а в грошовому вираженні зменшився на 21,6%.

У структурі пропозицій 1-кімнатні квартири займають 27%, 2-кімнатні - 33%, 3-кімнатні - 34% і 4-кімнатні - 6%.

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Як повідомляв УНІАН, за даними порталу «Столична нерухомість», середня вартість пропозиції квартир у гривні на вторинному ринку нерухомості Києва в лютому 2015 року порівняно з січнем зросла на 86,6%, до 51799 грн/кв. м, при цьому в доларовому еквіваленті середньозважена ціна пропозиції знизилася на 1,6%, до 1727 дол./кв. м.

У 2014 році, через більш ніж дворазову девальвацію національної валюти при доларовій номінації вартості квартир, гривнєві ціни на «вторинку» в столиці зросли на 76%. Середня вартість житла в доларах у Києві за минулий рік знизилася на 10,7%.