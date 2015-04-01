Найбільший власник торгової нерухомості в США відмовився від купівлі конкурента

Про це пишуть «Ведомости» з посиланням на Bloomberg. "Покращена і остаточна" пропозиція Simon Property Group була в черговий раз відкинута топ-менеджментом Macerich.

Обидві компанії - найбільші власники торгових центрів у США.Simon Property Group володіє або має частку в 228 об'єктах на 17,5 млн кв. м у Північній Америці, Азії та Європі. У компанії великий досвід злиттів і поглинань. За її даними, за останній 21 рік вона провела угоди на $40 млрд. Чистий прибуток компанії за підсумками 2014 - $1,6 млрд. Капіталізація - $57 млрд. Macerich належить близько 60 торгових комплексів у США, їхня загальна площа - 5 млн кв. м. Чистий прибуток компанії - $1,5 млрд за 2014 р.

Першу пропозицію про покупку Simon Property Group відправила конкурентам в березні, повідомлялося у матеріалах потенційного покупця. Тоді ж у Macerich офіційно підтвердили, що вивчають можливість угоди. Акціонерам Macerich потенційний покупець обіцяв як гроші, так і свої акції в пропорції 50% на 50%. Виходячи з оголошеної ціни, загальна сума угоди могла становити близько $22,4 млрд (включаючи борг на $6,4 млрд). Також повідомлялося, що Simon Property Group попередньо домовилася перепродати частину активів Macerich компанії General Growth Properties (другий за величиною власник торгових центрів у США). Однак угода не відбулася: рада директорів Macerich визнала дану суму заниженою і такою, що не відображає реальну вартість фірми.

Потім Simon Property Group підвищили свою оцінку Macerich з $91 до $95,5 за акцію. Таким чином, потенційна сума операції зросла до $23,2 млрд, включаючи $6,4 млрд боргу. Однак і ця пропозиція була відкинута Macerich.

Simon Property Group не в перший раз намагається наростити портфель комерційної нерухомості за рахунок покупки конкурента. У 2009 році компанія планувала придбати другого за величиною оператора торгових комплексів General Growth, який подав заявку на визнання його банкрутом. General Growth завершив процедуру банкрутства в 2010 році, отримавши фінансування від групи інвесторів, що включає Brookfield Asset Management і Pershing Square.