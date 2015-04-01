Україна і Німеччина підписали меморандум про 500 мільйонів євро на відновлення Донбасу

Німеччина надасть Україні нецільовий кредит у 500 млн євро на відбудову сходу країни.

Як повідомили УНІАН у прес-службі віце-прем’єр-міністра України, міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадія Зубка, церемонія підписання меморандуму про взаєморозуміння між урядом України та урядом ФРН про нецільовий фінансовий кредит і рамкової угоди між урядом України та кредитною установою KfW про надання індивідуальних кредитів загальним обсягом до 500 млн євро відбулась сьогодні в Берліні.

Віце-прем`єр-міністр Зубко і державний секретар Міністерства економіки та енергетики Німеччини Матіас Махніг підписали відповідні документи під час 8-го засідання українсько-німецької Групи високого рівня з економічного співробітництва.

Зубко наголосив, що підписання документів стало успішним підсумком переговорів, розпочатих у серпні 2014 року президентом України Петром Порошенком і канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

За його словами, український уряд готовий включитись у реалізацію проектів для нецільового фінансового кредиту.

Читайте такожЄвропейська Рада остаточно затвердила надання Україні 1,8 мільярда євроЗубко наголосив, що кошти будуть спрямовані на відбудову та модернізацію східної частини України, у тому числі будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт і модернізацію об’єктів інфраструктури будь-якої форми власності у сферах транспорту, енергетики теплопостачання, енергоефективності, водопостачання, водовідведення, соціальної інфраструктури, відновлення та будівництва житла.

Індивідуальні позики будуть використовуватися для фінансування проектів у Донецькій, Луганській, Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській та інших областях України, є де велика кількість офіційно зареєстрованих вимушено переміщених осіб.

Додатково фінансові ресурси можуть бути виділені банком KfW в червні 2015 року. Термін погашення кредиту - до 15 років, пільговий період складатиме 5 років.