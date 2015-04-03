Приватні будинки в передмісті Києва подорожчали майже на 50%

Середня вартість приватних житлових будинків у передмісті Києва в січні-березні 2015 року в гривні збільшилася на 48,3% - до 25 091 грн./кв. м, зниження цін у доларах становило 0,5% - до 1068 дол./кв. м.

Про це у своєму звіті повідомляє інформаційно-аналітичний портал «Столична нерухомість».

Згідно з повідомленням, за рік середня ціна будинків підвищилася на 114,5%, а в доларах знизилася на 2,6%.

За даними експертів, кількість виставлених на продаж приватних будинків під Києвом у I кварталі знизилося на 17% - до 4,38 тис. При цьому обсяг пропозиції будинків у загальній площі зменшився на 11,5%, а в грошовому вираженні збільшився на 30,2 %.

У структурі пропозиції частка приватних будинків площею до 100 кв. м у I кварталі становила 10%, площею 100-250 кв. м - 37%, 250-500 кв. м - 40%, а площею від 500 кв. м - 13%.

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Як повідомляв УНІАН, за даними ІАП «Столична нерухомість», у 2014 році середня вартість пропозиції приватних будинків у передмісті Києва збільшилася на 81,6% - до 16 918 грн/кв. м, а в доларах зменшилася на 7,9% - до 1073 дол./кв. м.