Яценюк: Комунальні тарифи будуть змінюватися
21:35, 05 квітня 2015Нерухомість
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Комунальні тарифи для населення та інших споживачів будуть змінюватися, але ця зміна врахована в програмі надання субсидій.
Яценюк обіцяє зміни у тарифах на комуналку / УНІАН
Про це заявив прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк в ефірі телеканалу «1+1» .
«Тарифи будуть мати тенденцію до зміни, і про це заявить Національна комісія регулювання електроенергетики і комунальних послуг, – сказав Яценюк. - І це так само враховується в програму субсидій».
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Як повідомляв УНІАН, з 1 квітня в Україні підвищуються тарифи на газ для всіх категорій споживачів, на воду та опалення для населення. Разом з тим, нова програма надання субсидій розрахована на збільшення кількості сімей для отримання допомоги - до 3 млн родин.
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