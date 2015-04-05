Яценюк: Комунальні тарифи будуть змінюватися

Про це заявив прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк в ефірі телеканалу «1+1» .

«Тарифи будуть мати тенденцію до зміни, і про це заявить Національна комісія регулювання електроенергетики і комунальних послуг, – сказав Яценюк. - І це так само враховується в програму субсидій».

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Як повідомляв УНІАН, з 1 квітня в Україні підвищуються тарифи на газ для всіх категорій споживачів, на воду та опалення для населення. Разом з тим, нова програма надання субсидій розрахована на збільшення кількості сімей для отримання допомоги - до 3 млн родин.