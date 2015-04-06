Російський олігарх Дерипаска може реструктуризувати свої мільярдні "олімпійські" борги

ВЭБ вирішив консолідувати заборгованість «Рогсибала» за олімпійські об'єкти (за готель і порт), повідомив голова банку Володимир Дмитрієв минулого тижня. Після цього компанія зможе почати реструктуризацію.

РБК дізнався деякі деталі планованої угоди.

«Рогсибал» входить до «Базового елементу» Олега Дерипаски, до Олімпіади компанія побудувала порт «Імеретинський» і Олімпійське село. Будівництво села коштувало 24,2 млрд руб., 15,5 млрд руб. із яких - кредит ВЭБа. «Імеретинський» коштував 6 млрд руб., кредит ВЭБа становив 3,7 млрд руб. (і у ВЭБа вже є судове рішення про стягнення з цього кредиту 5 млрд руб., із урахуванням відсотків).

ВЭБ запропонував конвертувати раніше надані позики (на суму близько 20 млрд руб.) у капітал «Рогсибала», розповіло РБК джерело, близьке до держкорпорації. За його словами, обговорюється схема, при якій заборгованість трьох компаній: ТОВ «Порт «Імеретинський», ТОВ «Імеретинська стивідорна компанія» і самого «Рогсибала», - конвертується у векселі, які потім можуть бути внесені в капітал самого «Рогсибала».

Передбачається, що з урахуванням основної суми боргу та накопичених відсотків коштів, які будуть внесені в майно «Рогсибала», становитимуть близько 20% від загальної суми «олімпійського» боргу, уточнив співрозмовник. Усі необхідні юридичні процедури можуть бути завершені в серпні цього року, після чого буде дозволена реструктуризація боргу, обидві компанії будуть приєднані до «Рогсибала» і припинять існувати як юридичні особи.

Читайте такожРФ не домовляється з Україною про реструктуризацію боргу і чекає на повернення $3 мільярдів до кінця року«У якості реструктуризації ВЭБ запропонував конвертацію в капітал «Рогсибала» частини раніше наданих позик (понад 6 млрд руб.), виданих ТОВ «Порт «Імеретинський», ТОВ «Імеретинська стивідорна компанія» і самого «Рогсибала», - підтвердило джерело, знайоме з ходом переговорів позичальника і ВЭБа.

Після внесення векселів у капітал «Росгибала» компанія буде єдиним позичальником ВЭБа, а держкорпорація оформить нові права вимоги за олімпійським кредитами структурам Олега Дерипаски. Чи проводитиме «Росгибал» додаткову емісію, а також термін та інші умови погашення векселів джерела не уточнили.

Офіційний представник ВЭБа відмовився від коментарів. Представник «Базела» обмежився заявою про те, «що ведуться переговори».