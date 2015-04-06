У Раді пропонують відтермінувати підвищення тарифів на послуги ЖКХ

Про це під час засідання погоджувальної ради заявив співголова депутатської групи «Відродження» Валерій Писаренко.

За словами депутата, депутатська група буде ініціювати Постанову ВРУ про доручення Кабінету Міністрів переглянути спільно з місією Міжнародного валютного фонду умови отримання Україною кредитних коштів.

«Незважаючи на те, що якість комунальних послуг залишається низькою, реформа ЖКГ навіть не починалась – рівень тарифів в Україні вже, як в Європі! Ми вважаємо треба провести консультації з МВФ щодо відтермінування підвищення тарифів до європейського рівня до того часу, коли в Україні будуть європейські зарплати та ініші соціальні виплати», - пояснив ініціативу Писаренко.

«Сьогодні ми часто чуємо від представників парламентської більшості, що тарифи не справедливі, що треба створювати Комісії, які будуть перевіряти обґрунтованість завищених тарифів. Хочу звернутися до кожної групи та фракції, яка входить до парламентської коаліції - не знімайте з себе відповідальності за те, що відбувається в державі. Кожен з вас голосував та підтримував рішення, які призвели до підвищення тарифів у ЖКГ», - зазначив парламентар.