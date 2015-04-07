Рада підтримала в першому читанні звільнення від податків нерухомості релігійних організацій

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосував 261 народний депутат із 343 зареєстрованих у сесійній залі.

Так, у Податковому кодексі до переліку об’єктів, які не є об'єктами оподаткування, законопроектом пропонується віднести й об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, та використовуються виключно для забезпечення їхньої статутної діяльності.

Читайте такожКомітет ВР підтримав надання церквам права засновувати навчальні закладиНагадаємо, 1 квітня в Україні набули чинності нові тарифи на житлово-комунальні послуги. Мінімальний тариф на газ для населення зріс у 3,3 разу - до 3 600 грн за тисячу кубометрів палива (у разі перевищення встановленого мінімального обсягу в 200 кубометрів на місяць в опалювальний сезон, наступні обсяги оплачуються з розрахунку 7 188 грн за тисячу кубометрів).

У період міжсезоння - з 1 травня по 30 вересня - вартість природного газу становитиме 7 188 грн за тисячу кубометрів, незалежно від обсягів споживання.

Також зріс тариф на тепло для населення на 72% - до 537,2 грн за Гкал.

Світло для українців подорожчає на 50%, до березня 2017 року - на 250%. З квітня середня вартість 1 кВт\год складає 1,23 грн проти нинішнього рівня 0,36 грн за кВт/год.

Мінімальний тариф на електроенергію для населення зріс на 19% - до 0,37 грн за кВт/год. Цей мінімальний тариф буде застосовуватися до домогосподарств з обсягом споживання до 100 кВт/год на місяць. Домогосподарства з обсягом споживання від 100 до 600 кВт/год на місяць платитимуть 0,63 грн за кВт/год. Таким чином, для них підвищення становитиме 50%. Домогосподарства з обсягом споживання понад 600 кВт/год на місяць з 1 квітня 2015 року будуть платити 1,4 грн за кВт/год. Для них підвищення складе 5%.