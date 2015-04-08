Яценюк обіцяє покращення якості комунальних послуг після підняття тарифів

Зростання комунальних тарифів в Україні має супроводжуватися поліпшенням якості комунальних послуг, і саме поліпшення якості послуг має стати завданням номер один для комунальних служб, заявив у ході засідання уряду прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

«Якість послуг - завдання номер один. Тільки тоді люди повірять у справедливість. Має бути не лише зміна тарифів, але і якості, підходів, обліку послуг, а також компенсація від держави на утеплення та скорочення споживання ресурсів», - сказав глава уряду.

Він дав доручення Мінрегіону, НКРЕКП, а також Міненерговугілля встановити контроль за якістю наданих послуг. З цією метою Яценюк доручив віце-прем'єр-міністру Геннадію Зубку провести відповідну селекторну нараду з регіонами.

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Крім того, Яценюк додав, що завдання уряду - компенсувати зростання тарифів, і саме тому уряд започаткував програму надання субсидій. «Українцям вже пішли перші заяви. Цим займаються теплопостачальні підприємства», - сказав Яценюк. Він додав, що уряд максимально спростив процес отримання і надання паперів для оформлення субсидій. «Той, кому не вистачає коштів на те, щоб сплатити комунальні послуги, той отримає пряму субсидію від уряду. Загальний обсяг субсидій у бюджеті - 24,5 млрд грн. Ми можемо надати субсидії до 15 млн громадян», - нагадав Яценюк.