Порошенко повернув ОСББ і ЖБК статус неприбуткових організацій

Президент України Петро Порошенко підписав Закон №263-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування деяких неприбуткових організацій», який повертає об’єднанням співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ), асоціаціям власників жилих будинків та житлово-будівельним кооперативам (ЖБК) статус неприбуткових організацій.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, закон, прийнятий Верховною Радою 18 березня, відновлює умови для акумулювання і використання співвласниками багатоквартирних будинків коштів на проведення капітального ремонту та енергоефективних заходів у таких будинках та покликаний сприяти забезпеченню житлових прав та інтересів громадян.

Закон підготовлений з врахуванням громадської думки об’єднань співвласників багатоквартирного будинку, асоціацій власників жилих будинків та житлово-будівельних кооперативів.