Маєток Майкла Джексона Neverland продають за $100 млн

Знаменитий каліфорнійський маєток Neverland, що належав легендарному співакові Майклу Джексону, виставлений на продаж, за нього просять $100 млн, передає ТАСС із посиланням на KPCC.

"Ранчо зараз перебуває в управлінні фонду Colony Capital, яке контролюється колись близьким до Джексону бізнесменом Томасом Бараком, - повідомляє вона. - Навесні 2008 року, коли співак почав відчувати серйозні фінансові труднощі, фонд придбав боргові заставні на маєток за $23,5 млн.

У 1988 році король поп-музики придбав ділянку землі площею 12,1 квадратних кілометра в окрузі Санта-Барбара. Він назвав маєток Neverland - на честь країни, де жив його улюблений літературний герой - Пітер Пен. Майкл Джексон звів, поряд з маєтком з сімома спальнями, парк атракціонів і розваг, дві дитячі залізниці зі зменшеною копією паровоза, кондитерський магазин, кінотеатр, зоопарк.

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Проте від 2005 року, коли співак опинився під судовими переслідуваннями, він усе рідше став відвідувати свій маєток. Після трагічної смерті Майкла Джексона у червні 2009 року в Лос-Анджелесі, Neverland спустів. Від планів сім'ї поховати співака на території ранчо довелося відмовитися, оскільки не були зрозумілі права власності на нього.

Тим часом уже з'явилися претенденти на частину маєтку. Так, до суду округу Лос-Анджелес надійшов позов від австралійського танцюриста і хореографа 32-річного Уейда Робсона і 36-річного програміста Джеймса Сейфчака, який який проживає в Каліфорнії, проти Майкла Джексона за обвинуваченням у "сексуальних домаганнях".

Вони домагаються отримання компенсації виплат від продажу маєтку. Однак той факт, що свій позов Робсон і Сейфчак подали після закінчення встановленого для таких справ строку, ускладнює їм це завдання. Суддя Мітчел Беклоф, який має вирішити приймати позов до провадження чи ні, постановив під час попередніх слухань дати сторонам додатково чотири тижні для прояснення низки аспектів ситуації. У підсумку чергове засідання суду перенесене на травень.

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