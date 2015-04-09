Депутати ухвалили закон про відкриття інформації з держреєстрів

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 279 із 341 народного депутата, зареєстрованих в сесійній залі.

Голова Комітету ВР з питань свободи слова та інформаційної політики Вікторія Сюмар зазначила, що даним законом передбачено відкриття реєстрів та обов'язкову їх публікацію для громадськості.

Вона нагадала, що закон про доступ до публічної інформації “був суттєвим проривом до відкритості органів державної влади, але, тим не менш, реєстри прямо не підпадають під цей закон”.

“І це стало елементом зловживань для різних чиновників органів місцевого самоврядування, бо нібито в реєстрах є занадто багато даних”, - зазначила вона.

Читайте такожРада відкрила доступ до архівів репресивних органів СРСРСюмар наголосила, що на сьогодні технічні можливості дозволяють оприлюднювати всі ці дані.

Сюмар повідомила, що даним законом також передбачено, що від сплати адміністративного збору звільняються органи державної влади, органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи під час проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяження.

Також законом передбачено, що розпорядники інформації зобов'язані надавати публічну інформацію у формі відкритих даних на запит, оприлюднювати і регулярно оновлювати її на єдиному державному веб-порталі відкритих даних та на своїх веб-сайтах.