30 тисяч ветеранів АТО виявили бажання отримати земельну ділянку

Про це в інтерв'ю ZN.UA сказав глава Держгеокадастру Максим Мартинюк, призначений на цю посаду в березні 2015 року.

Найбільше заяв подано у Волинській (3443), Львівській (3171), Київській (3066), Миколаївській (2512), Житомирській (2159), Рівненській (1896) областях. Найменше - в Одеській (55), Харківській (56) і Запорізькій (246).

Виділено всього близько 10 тис. га, і цей процес, обіцяє Мартинюк, буде продовжуватися.

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"Процес виділення земель ветеранам сьогодні йде в цілому без затримок, я особисто тримаю його на контролі - всі виникаючі спірні питання ми намагаємося вирішувати без тяганини в оперативному порядку", - повідомив чиновник.

За його словами, для учасників АТО діє стандартна процедура і нормативи отримання землі, прописані в Земельному кодексі. Але перед усіма начальниками обласних управлінь земельних ресурсів поставлено завдання знайти масиви - це кілька десятків гектар, як правило, - і розподілити їх між учасниками АТО.

Мартинюк зазначив, що питання того, як військовослужбовці потім будуть використовувати цю землю, це виключно їхня справа.

"Захочуть - продадуть, захочуть - побудують будинок або займуться фермерством. Це вже їхнє право, а наш обов'язок - виділити їм цю землю, на яку вони мають право згідно з законом", - сказав чиновник.