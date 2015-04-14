В Україні скоротили термін реєстрації нерухомості до 3-5 днів

Кабінет міністрів України встановив скорочені строки надання послуг державної реєстрації речових прав на нерухоме майно - протягом трьох днів, а при держреєстрації з видачею свідоцтва про право власності на нерухомість, а також держреєстрації права власності на підприємство як єдиний майновий комплекс - протягом п'яти днів.

Відповідне рішення закріплене постановою уряду №190 від 8 квітня поточного року.

Згідно з додатком до постанови, розмір плати за такі послуги визначений у подвійному розмірі адміністративного збору за держреєстрацію речових прав та прав власності на нерухомість відповідно.

Уряд також встановив за подвійну оплату скорочені строки надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у паперовій формі - протягом години з моменту реєстрації заяви.

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Згідно з документом, держреєстрація обтяжень стане можливою протягом двох годин, а плата за дану послугу передбачена в розмірі адмінзбору за держреєстрацію обтяжень.

При цьому умови скорочених строків держреєстрації речових прав на нерухомість та їх обтяжень набувають чинності через два місяці після публікації цієї постанови.

Як повідомляв УНІАН, раніше заступник голови Державної реєстраційної служби України (Укрдержреєстр) Артем Янчук заявляв, що відомство планує скоротити час опрацювання заявок на реєстрацію нерухомого майна з нинішніх п'яти до трьох днів.