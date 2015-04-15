Яценюк доручив Нацкомісії, Нафтогазу і Міненерговугілля обґрунтувати українцям тарифи на газ

12:52, 15 квітня 2015
Нерухомість
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Обґрунтованість підвищення тарифів на комунальні послуги викликає сумніви у багатьох.

REUTERS

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк доручив Національній комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, НАК "Нафтогаз України" і Міністерству енергетики та вугільної промисловості пояснити принцип формування тарифів і ціни на газ для споживачів.

Про це Яценюк сказав у ході засідання уряду.

«Я вимагаю від НКРЕКУ, від Нафтогазу і від Міністерства енергетики та вугільної промисловості - поясніть людям, як формуються тарифи. Звідки взялася цифра 9600 грн (за тисячу кубометрів газу - УНІАН). Це реальна вартість природного газу, встановлена ​​і яку платить промисловість, - сказав Яценюк. - Громадяни України, які споживають газ для опалення, платять 3600 грн (за тисячу кубометрів - УНІАН), якщо обсяг споживання становить до 200 кубометрів газу. Вище 200 кубометрів йде ринкова ціна».

Яценюк наголосив, що людям потрібно говорити правду про ціни і тарифи. «9600 грн - це ринок. Обчислюється таким чином: берете ціну імпортного газу, множиться на курс долара, додаєте ренту, транспортування, множиться на ПДВ - досить проста арифметична дія, яку я вимагаю, щоб всі підприємства енергетики пояснили людям», - сказав прем'єр-міністр.

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Як повідомляв УНІАН, Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, у рамках виконання Меморандуму з ключовим кредитором країни Міжнародним валютним фондом підвищила з 1 квітня цього року мінімальний тариф на газ для населення в 3,3 разу - до 3 600 грн за тисячу кубометрів палива.

Підвищення тарифів на газ для всіх категорій споживачів у середньому становило 285%. 

Увечері 1 квітня «Нафтогаз» і «Газпром» підписали тримісячний контракт на постачання російського газу в Україну за ціною 248 дол. за тис. кубометрів. За словами міністра енергетики Володимира Демчишина, ціна європейського газу для України на сьогодні становить близько 270-280 дол. за тис. кубометрів.

При цьому міністр заявив, що Україна продовжить закупівлі газу на європейському ринку, незважаючи на зниження ціни на російське паливо.

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