Яценюк пропонує штрафувати за гарячі батареї в теплу погоду

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк наголосив на необхідності терміново дати лад й у сфері використання газу.

Про це він повідомив на сьогоднішньому засіданні уряду.

«Щодо використання природного газу. Місяць тому я дав доручення і звернувся до керівників міст прийняти рішення про відключення споживачів - з тим, щоб ми не на словах, а не справі почали економити, - сказав Яценюк. - Не може бути так, що в 20-градусну спеку люди відчиняють вікна - бо свідомо палять газ, батареї гарячі. І щоб потім виставити рахунки людям, і люди потім платили за цими рахунками».

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Яценюк знову звернувся до керівників муніципалітетів прийняти необхідні рішення. «Друзі, вас обирали люди. Але ви добре знаєте те, що газ дорогий. Тарифи високі. Чому ви не прийняли рішення про те, щоб перестати топити будинки і квартири, коли температурні режими вже давно перейшли в плюсову фазу? - сказав Яценюк. - Я подивився, лише по Києву кожні 10 секунд спалюється середня зарплата українця. Кожні 10 секунд».

На думку Яценюка, так далі бути не повинно. «Я звертаюся до НКРЕКП як до незалежного органу, і до профільного міністерства: якщо хтось хоче палити газ тоді, коли на вулиці спека - штрафуйте підприємства теплокомуненерго. Ставте їм окремий тариф з штрафом за неефективне використання газу. І при цьому щоб жодна копійка штрафу не потрапляла в тариф для населення і в платіжки для населення. Хай платять власні гроші», - наголосив Яценюк.