Львів залишився без водопостачання через борги водоканалу перед обленерго

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, сьогодні ВАТ «Львівобленерго» розпочало знеструмлення об'єктів водопостачання міста Львова через борги. Без електрики залишилися дві головні насосні станції міста, внаслідок чого повністю припинено водопостачання споживачам Франківського району, Залізничного району, частині Сихівського (Новий Львів) району, мікрорайону Левандівка. Водопостачання центральної частини Львова проводиться з пониженим тиском.

«Ситуація дуже складна, оскільки у «Львівобленерго" не повідомили нам, які саме об'єкти вони планують знеструмити. Отже, ми не мали можливості заздалегідь попередити жителів про припинення водопостачання. Крім того, ми не можемо спрогнозувати скільки часу триватиме знеструмлення. Зараз організуємо підвезення води водовозками», - повідомили в КП «Львівводоканал».

Читайте такожТрускавець, Стебник і частина Дрогобича лишилися без води через борги

Як повідомляється на сайті "Львівобленерго", 15 квітня буде припинене електропостачання у зв'язку із заборгованістю за спожиту електроенергію наступним водоканалам: «Львівводоканал»; КП «Дрогобичводоканал»; ТОВ «Трускавецький водоканал»; КП «Каменкаводоканал»; Сколівське КП ВКГ. 14 квітня з тих самих причин припинене електропостачання Самбірського ВУВКГ.

За інформацією обленерго, загальна величина боргу водоканалів Львівщини за спожиту електричну енергію становить 14,558 млн грн, що є рекордною величиною за останні кілька років.

Левова частка боргу належить «Львівводоканалу» - 11,627 млн грн. Друге місце займає «Дрогобичводоканал», який заборгував 2,409 млн грн.

В повідомленні також сказано, що "попередження про припинення послуг електропостачання у випадку непроведення розрахунків за спожиту електричну енергію боржники отримали згідно з чинним законодавством України".

Нагадаємо, 8 березня УНІАН повідомляв, що на Львівщині після 11 днів перерви відновили водопостачання Борислава та Східниці.