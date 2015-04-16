У низці регіонів з травня підвищили тарифи на воду для населення

Підвищення складе від 4% до 6,5 разу залежно від водопостачального підприємства.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення комісія прийняла на засіданні 16 квітня, з урахуванням зростання вартості електроенергії та валютних кредитів низки водоканалів.

Комісія переглянула тариф 17 водоканалів, розподіливши їх на дві групи: підприємства з кредитами та без кредитів.

Згідно з матеріалами НКРЕКП, у першій групі два водоканали: «Миколаївводоканал», для якого тариф на водопостачання підвищений до 4,84 грн/куб. м (на 5,7%), водовідведення - до 3,83 грн (на 5%), а також Новоград-Волинське виробниче управління водно-каналізаційного господарства із підвищенням тарифу на водопостачання до 7,24 грн (на 112%), водовідведення - до 12,02 грн (на 187%).

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У другій групі 17 підприємств, для яких тариф на послуги з водопостачання та водовідведення для населення зріс від 4% до 6,5 разу. У цю групу входять «Жовтоводський водоканал», «Вишневськводоканал», «Ірпіньводоканал», «Чугуєввода», «Лисичанськводоканал», Дніпродзержинський «Міськводоканал», Рубіжанське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства, «Таун сервіс» (Сєвєродонецьк), «Придніпровська залізниця», КП «Водопостачання Вознесенська», «Біологічні очисні споруди» (Вознесенськ), «Котовськводоканал», «Аульський водовід», "Дирекція Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд", а також Славутське управління водно-каналізаційного господарства.

Як повідомляв УНІАН, 26 березня Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сфері енергетики і комунальних послуг підвищила тарифи на воду для населення з 1 травня на 4-100% залежно від конкретного водопостачального підприємства.

Комісія розбила 42 водоканали на три групи: підприємства з валютними кредитами, яким, крім зростання електроенергії, у тариф потрібно закласти девальвацію гривні; підприємства без валютних кредитів, для яких у тариф закладається лише зростання вартості електроенергії, і третя група - водоканали, для яких тариф не змінювався від 2008 року.

Як зазначив голова НКРЕКП Дмитро Вовк, для першої групи водоканалів (11 підприємств) зростання тарифу на водопостачання та водовідведення у середньому складе 12%; для другої групи (27 водоканалів) - зростання складе в середньому 8%. Для чотирьох водоканалів останньої групи зростання становить від 15% до 100%.

В Україні, без урахування окупованої Росією Криму, існує 95 водопостачальних підприємств.

Раніше УНІАН повідомляв, що Рада створила робочу групу, щоб розібратися в нових тарифах і субсидіях.