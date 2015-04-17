Близько 90% українців отримали заяви і декларації на оформлення субсидій - Яценюк

«Статистика непогана. За нашими даними, за даними гарячої лінії - 90% українців отримали заяви і декларації на отримання субсидій », - сказав він, додавши, що решта 10% українців мають отримати документи негайно.

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У ході селекторної наради глава уряду перевірив роботу гарячої лінії з питань надання субсидій і, не називаючи свого прізвища і посади, особисто отримав відповіді від оператора гарячої лінії на питання, що цікавили його.

«І такі перевірки я проведу по гарячих лініях в областях», - пообіцяв Яценюк.

Він нагадав, що рішенням уряду процедуру надання субсидій максимально спрощено. Якщо раніше вимагалося відповідати на 90 запитань, то зараз пакет документів являє собою простий бланк декларації й бланк заяви.

Як повідомляв УНІАН, урядове рішення про підвищення комунальних тарифів до економічно обгрунтованого рівня є однією з умов програми реформування нафтогазового сектору України та скасування раніше існуючої системи перехресного субсидування ключового монополіста країни НАК «Нафтогаз України». Ця умова також є основною у програмі співробітництва України з головним кредитором - Міжнародним валютним фондом.

Підвищення тарифів супроводжується впровадженням нової системи надання субсидій населенню. У 2015 році їх обсяг становитиме 24,5 млрд грн, що є безпрецедентною для України сумою. Крім того, максимально спрощено процедуру отримання субсидій: за новими, прийнятими урядом правилами, споживачеві достатньо заповнити бланк-заяву на субсидію і декларацію про доходи, а потім відправити ці документи до органів соцзабезпечення, які самі розраховуватимуть і нараховуватимуть субсидії на основі переданих даних терміном на 12 місяців. Перевірки зазначених даних здійснюватимуться після нарахування субсидій, а подача свідомо неправдивих даних може спричинити штраф у подвійному розмірі нарахованої субсидії.