Будівельні підприємства України скоротили обсяги робіт більше ніж на 30%

Про це повідомила Державна служба статистики України.

За даними Держстату, вони зменшили обсяг робіт з будівництва будівель на 22% - до 4,533 млрд грн.

Причому обсяг робіт з будівництва житлових будинків збільшився на 8,9% - до 2,586 млрд грн, а з будівництва нежитлових будівель - скоротився на 44,6% - до 1,948 млрд грн. Обсяг робіт з будівництва інженерних споруд знизився на 40,2% - до 3,805 млрд грн.

Держстат зазначає, що роботи з нового будівництва, реконструкції та технічного переозброєння у січні-березні склали 86,4% від загального обсягу, роботи з капітального ремонту - 6,3%, а з поточного ремонту - 7,3%.

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Згідно з повідомленням, будівельні підприємства Києва за звітний період знизили обсяги робіт на 24,5% - до 2,228 млрд грн, виконавши 26,7% від загального обсягу робіт у країні.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, будівельні підприємства України у січні-лютому 2015 року скоротили обсяги робіт порівняно з аналогічним періодом минулого року на 32% - до 4,761 млрд грн.

В кінці лютого повідомлялося, що будівельні підприємства за місяць скоротили обсяги робіт на 37%.

У 2014 році українські будпідприємства знизили обсяги робіт порівняно із 2013 роком на 21,7% - до 50,2 млрд грн.