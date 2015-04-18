Квартирна черга в Україні за рік скоротилася майже на 20%

В Україні на кінець 2014 року на квартирному обліку перебували 657,2 тис. сімей і самотніх громадян, що на 18,6% (150,5 тис.) менше, ніж на кінець 2013 року, повідомляє Державна служба статистики.

За даними відомства, найчисельнышими категоріями, які перебували на квартирному обліку, були мешканці гуртожитків - 107,4 тис. (16,3%) і молоді сім'ї - 68,1 тис. (10,4%).

Із загальної кількості сімей і самотніх громадян, які перебували на квартобліку, 28,8% громадян користуються правом першочергового отримання житла, 11,6% громадян - правом позачергового одержання житла і 59,6% - перебувають у загальній черзі.

У структурі черговиків 423 тис. сімей і самотніх громадян перебувають на квартобліку більше 10 років, 113 тис. - 6-9 років, 106,5 тис. - 1-5 років, 14,7 тис. - менше року.

У Держстаті зазначили, що у 2014 році одержали житло та поліпшили свої житлові умови 3 тис. сімей і самотніх громадян, що в 2 рази менше відповідного показника минулого року (0,4% від кількості сімей і самотніх громадян, які перебувають у черзі на кінець 2013 року).

Читайте такожСтолична влада обіцяє відкривати кримінальні справи проти незаконних забудовниківІз загальної кількості українців, що одержали житло, 28,4% становили громадяни, які скористалися правом першочергового отримання житла, 23,3% - правом позачергового одержання житла і 48,3% громадян, які перебували у загальній черзі.

Найбільше житла отримали сім'ї та самотні громадяни у Києві (428 сімей та самотніх громадян), Донецькій (349) і Харківській (262) областях, найменше - у Тернопільській (34) та Закарпатської (10) областях.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, в Україні на кінець 2013 року на квартирному обліку перебувало 807,7 тис. сімей і самотніх громадян, що на 20,9% (214 тис.) менше, ніж на кінець 2012 року.