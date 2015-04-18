Нафтогаз обіцяє наступного опалювального сезону газ за пільговою ціною

Найбільший державний енергохолдинг - «Нафтогаз України» в опалювальний сезон з 1 жовтня 2015 року по 30 квітня 2016 року поставить 82% природного газу для опалення за пільговою ціною, йдеться у презентації компанії.

Згідно з документом, для потреб ТКЕ у наступний опалювальний сезон компанія поставить 6,8 млрд кубометрів газу за ціною 2 994 грн за тис. куб. м, що становить 36% від загального прогнозного споживання палива для опалення.

Далі, компанія поставить 8,7 млрд куб. м газу за ціною 3 600 грн за тис. кубометрів для населення, що використовує «блакитне паливо» для опалення (в межах соцнорми - 200 куб. м на місяць). Частка цієї категорії населення, на думку «Нафтогазу», становитиме 46% від загального прогнозного споживання газу для опалення.

Як зазначають у «Нафтогазі», 18% газу для опалення буде поставлятися за повною ціною - 7 188 грн за тис. кубометрів. Це газ, який споживається населенням понад соціальної норми 200 куб. м на місяць.

Читайте такожУкраїна вже почала закачувати газ до підземних сховищЯк раніше повідомляв УНІАН, Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, у рамках виконання Меморандуму з ключовим кредитором країни - Міжнародним валютним фондом підвищила з 1 квітня поточного року мінімальний тариф на газ для населення в 3,3 разу - до 3 600 грн за тисячу кубометрів палива при споживанні до 200 куб. м газу. В період міжсезоння - з 1 травня по 30 вересня - вартість природного газу становитиме 7 188 грн за тисячу кубометрів, незалежно від обсягів споживання.

Крім того, з 1 квітня буде підвищено і тариф на теплопостачання для населення - на 72%, до 537,2 грн за Гкал. Також НКРЕКП з 1 квітня 2015 року підвищила тарифи на електроенергію для населення в середньому на 19%.

Підвищення тарифів на газ і теплопостачання повністю задовольняє попередні вимоги ключового кредитора економіки України - Міжнародного валютного фонду.