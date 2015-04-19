Яценюк: середній розмір субсидій на одну сім’ю до кінця року становитиме 8 тисяч гривень

Середній розмір субсидії на житлово-комунальні послуги громадянам України, які матимуть право на отримання грошей, становитиме близько 8 тис грн до кінця поточного року.

Про це повідомив в ефірі телеканалу «Україна» прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк.

«Середній розмір субсидії на одну сім’ю раніше становив 360 грн (на місяць - УНІАН). Ми підняли цю суму вдвічі. У нас до кінця поточного року є 24,5 млрд грн. Це на одну сім’ю протягом року - 8 тис грн», - сказав Яценюк.

Читайте такожБлизько 90% українців отримали заяви і декларації на оформлення субсидій - Яценюк

Він також додав, що вже 90% українців отримали бланки заяв та декларацій на отримання субсидій, але навіть якщо зараз люди не скористуються такою можливістю, уряд надішле ці бланки повторно – восени. «Я усвідомлюю, що основне призначення субсидій буде в опалювальний сезон. Ми повторно відправимо бланки заяви та декларацій перед початком опалювального сезону», - запевнив глава уряду.