У Держстаті запевняють, що субсидії на оплату послуг ЖКГ зросли у 5 разів

Про це повідомляє Державна служба статистики України.

Згідно з повідомленням, із загальної суми у міській місцевості субсидії призначені у розмірі 112,7 млн грн, у сільській - 15 млн грн.

За інформацією Держстату, субсидії на відшкодування витрат на оплату ЖКП у січні-березні поточного року були призначені 392 тис. сімей, що становило 99,1% від загальної кількості сімей, які звернулися по субсидії. Із загальної кількості у міській місцевості субсидії були призначені 317,6 тис. сімей, у сільській - 74,4 тис. сімей. Порівняно із січнем-березнем 2014 року кількість сімей, яким були призначені субсидії, зросла на 221,4 тис., або у 2,3 разу.

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Середній розмір призначеної субсидії на одну сім'ю у березні 2015 року порівняно з аналогічним періодом минулого року, збільшився у 3 рази - до 273,9 грн.

Серед регіонів найбільший розмір призначених субсидій зафіксований у Донецькій області (457,4 грн), найменший - у Закарпатській та Кіровоградській областях (45,7 грн і 87,4 грн відповідно).

Як повідомляв УНІАН, в Україні субсидії на оплату ЖКП у січні-лютому 2015 року зросли на 80,6 млн грн (у 5 разів) порівняно із січнем-лютим 2014 року - до 100,7 млн грн.

У 2014 році жителям України були призначені субсидії на оплату житлово-комунальних послуг на суму 348,8 млн грн, що на 82,3 млн грн (на 30,9%) перевищило показник 2013 року.

Раніше прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив, що середній розмір субсидій на одну сім'ю до кінця року становитиме 8 тисяч гривень.