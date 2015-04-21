В окупованому Криму вирішили до 2017 року вести будівництво за українськими законами

В окупованому Росією Криму так званий "Комітет Державної ради по будівництву і житлово-комунальному господарству" схвалив законопроект, що дозволяє до кінця 2016 року завершити будівництво об'єктів і ввести їх в експлуатацію за українським законодавством, передають "Новини Криму".

Як пояснила нелегітимний депутат "Держради РК", автор документа Галина Коноваленко, велика кількість об'єктів в анексованому Криму проектувалася за українськими будівельними нормами і тепер не може бути добудована і здана в експлуатацію через невідповідність російським стандартам.

Читайте такожВ Крим повернувся сталінський режим - ЧубаровВ якості прикладу Коноваленко навела ситуацію з котельною в одній зі шкіл Алуштинської муніципальної освіти. «Вона (котельня - ред.) проектувалася в Україні, котли придбані і встановлені відповідно до українського законодавства, проте підрядник не встиг завершити обв'язку обладнання, і школа досі не отримує послуги з теплопостачання», - повідомила вона.

Разом з тим нові об'єкти будівництва, на думку автора документа, повинні проектуватися виключно відповідно до законодавства РФ.

Законопроект планується розглянути на найближчій сесії нелегітимної "Держради РК".

Раніше в "Міністерстві будівництва і архітектури Криму" повідомили, що дитячі садки, які будуються за українською проектною документацією, неможливо ввести в експлуатацію, так як вона не відповідає російським вимогам.