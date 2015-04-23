Кримчан зобов'язали повідомити податковій про наявність майна в Україні

У цьому році платників податків окупованого Росією Криму чекає декларування майна за кордоном і поступовий перехід на електронну систему податкового обліку. Про це повідомив нелегітимний заступник керівника "кримського управління Федеральної податкової служби" Різа Алієв, передають "Новини Криму".

«Російська система оподаткування повністю переходить на електронний податковий облік», - зазначив він і додав, що транспортне оподаткування, облік фізичних осіб та податок на нерухомість вже проводиться в електронному вигляді.

Читайте такожВ ПАРЄ обговорили ситуацію в Україні: "Криза була повністю спровокована Росією"Нововведенням стане декларування майна і активів за кордоном у відповідності з держпрограмою з деофшоризації, спрямованої на виявлення майна за кордоном.

«Зараз йде масове повідомлення про ці активи до 15 червня, а в наступні роки податкові органи будуть отримувати повідомлення про рух майна і активів», - пояснив Алієв.

Він підкреслив, що кампанія носить повідомний характер, і майно не буде обкладатися податком. У той же час, кримчани повинні інформувати податкові органи про наявність нерухомості в Україні. «Ви повинні подати повідомлення про наявність цього майна», - зазначив Алієв.