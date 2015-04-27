Київ може залишитися без гарячої води через борг компанії Ахметова перед Нафтогазом

Найбільший в Україні енергетичний держхолдинг «Нафтогаз України» припиняє подачу природного газу підприємствам, що мають заборгованість за спожите паливо.

Як наголошується в повідомленні компанії, станом на 24 квітня загальна сума заборгованості за газ перед «Нафтогазом» з боку підприємств, що виробляють електроенергію (ТЕЦ), теплову енергію (ТКЕ), становить 21,9 млрд грн.

«Порівняно з початком року ця сума збільшилася на 69%. При цьому найбільшу суму заборгованості накопичили підприємства ТЕЦ і ТКЕ в м. Києві (3,9 млрд грн), Донецькій (4,4 млрд грн), Дніпропетровській (3,6 млрд грн) і Харківській (1,8 млрд грн) областях», - йдеться в повідомленні компанії.

Найбільшим боржником «Нафтогазу», згідно з повідомленням компанії, є «Київенерго»: станом на 24 квітня 2015 р. столична енергокомпанія заборгувала 3,7 млрд грн за спожитий газ.

«Київенерго» купує у «Нафтогазу» газ для двох цілей: виробництва електроенергії та виробництва тепла (опалення і гаряча вода).

«За газ, поставлений «Київенерго» для виробництва електроенергії, компанія не заплатила «Нафтогазу» 2,5 млрд грн, зокрема 1,8 млрд грн у 2015 р. У цьому році за газ для виробництва електричної енергії «Київенерго» не заплатило «Нафтогазу» нічого», - наголосили в «Нафтогазі».

«За газ для виробництва тепла «Київенерго» винно «Нафтогазу» 1,2 млрд грн, зокрема 0,7 млрд грн за 2015 рік. Рівень розрахунків «Київенерго» за газ для виробництва тепла в 2015 р. становить близько 80%», - повідомили в компанії.

Промислові підприємства-боржники, як відзначили в «Нафтогазі», також одержали вимоги оплатити газ.

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«Постійне нарощування заборгованості з боку великих споживачів залишає «Нафтогаз» без коштів на закупівлю газу. При цьому населення сумлінно сплачує рахунки. І саме воно найбільше страждає від недобросовісної політики підприємств-боржників. Для того щоб мати можливість гарантовано поставляти газ на потреби населення, «Нафтогаз» змушений ввести жорстку політику відключень підприємств-неплатників», - цитує прес-служба НАК «Нафтогаз України» слова голови компанії Андрія Коболєва.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають 90% газу і нафти на країні.

«Нафтогаз України» в 2013 році одержав 17,957 млрд грн чистого збитку, а 2012 рік закінчив з 31,466 млрд грн чистого збитку.