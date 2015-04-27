Нафтогаз через суд намагається скасувати рішення Київради про заборону відключати боржників

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» через суд намагається скасувати рішення Київської міської ради щодо безперебійних поставок енергоресурсів комунальним установам і приватним споживачам Києва, які мають заборгованість за спожиті комунальні послуги та енергоносії.

«Це рішення суперечить низці норм Закону України «Про засади функціонування ринку природного газу» та інших нормативних актів», - йдеться в повідомленні НАК.

У «Нафтогазі» нагадали, що вказане рішення Київська міська рада прийняла 19 березня 2015 року.

«Реалізація рішення київських депутатів призвела б до масових неплатежів в енергетичному секторі й у кінцевому підсумку – до припинення постачань енергоресурсів навіть сумлінним платникам», - цитує прес-служба «Нафтогазу» слова голови компанії Андрія Коболєва.

Зокрема, як зазначають у «Нафтогазі», однією з найдобросовісніших категорій платників є населення.

«При цьому за газ, поставлений ПАТ «Київенерго» для виробництва електроенергії поточного року, «Нафтогаз» не отримав жодного платежу», - наголошують у «Нафтогазі».

У «Київенерго», за даними НАК, існує також заборгованість за газ для забезпечення населення гарячим водопостачанням та опаленням.

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«Підприємство має борг у розмірі 3,7 млрд грн (зокрема 2,5 млрд грн за газ для виробництва електроенергії і 1,2 млрд грн за газ на виробництво тепла) та є найбільшим боржником «Нафтогазу», - йдеться в повідомленні «Нафтогазу».

«Фактичне надання дозволу не платити за спожиті ресурси неминуче призведе до швидкого нарощування заборгованості з боку споживачів і відсутності у постачальників коштів для закупівлі енергоресурсів. Рішення Київради» може залишити киян без газу, гарячої води та електрики. У результаті постраждають передусім ті, хто сумлінно платить за спожиті ресурси. Тому «Нафтогаз» домагатиметься скасування цього рішення», – зазначив голова «Нафтогазу» Андрій Коболєв.

Як раніше повідомляв УНІАН, 27 квітня «Нафтогаз» почав відключати підприємства-боржники від поставок газу.

Як наголошується в повідомленні компанії, станом на 24 квітня загальна сума заборгованості за газ перед «Нафтогазом» з боку підприємств, що виробляють електроенергію (ТЕЦ), теплову енергію (ТКЕ), становить 21,9 млрд грн.