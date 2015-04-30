Плата за газ у квартирах без лічильників знизиться удвічі

Кабінет міністрів України за пропозицією Національної комісії, що здійснює держрегулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), на засіданні 29 квітня ухвалив рішення зменшити нормативи споживання газу для споживачів без газових лічильників.

Про це під час брифінгу після засідання уряду заявив голова НКРЕКП Дмитро Вовк.

«Уряд проголосував за зменшення нормативів споживання газу без лічильників», - сказав він. При цьому Вовк зазначив, що 93% споживачів користуються газовими лічильниками.

За його словами, це дасть змогу населенню платити за газ удвічі менше, при цьому ціна за спожитий газ не зміниться.

Вовк зазначив, що зменшення норм споживання стимулюватиме облгази встановлювати споживачам газові лічильники.

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Як уточнив присутній на брифінгу міністр енергетики та вугільної промисловості України Володимир Демчишин, для споживачів, які користуються газовими плитами і мають централізоване гаряче водопостачання, норматив буде знижено із 6 до 3 кубометрів газу на місяць на одну особу, для споживачів, які використовують газову плиту і не мають централізованого опалення, норматив буде знижено з 9 до 4,5 куб. м. За словами міністра, для домогосподарств, які використовують газові плити, водонагрівачі, норматив знизиться з 18 до 9 куб. м газу на місяць на одну людину.

Як повідомляв УНІАН, Нацкомісія, яка здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, підвищила більшість тарифів на комунальні послуги для населення з 1 квітня.

Так, тариф на електроенергію зріс у середньому на 19% і ще в 3,5 разу - до березня 2017 року, на тепло - на 72%, до 537,2 грн за Гкал. При цьому мінімальний тариф на газ для населення виріс у 3,3 разу – до 3 600 грн за тисячу кубометрів.